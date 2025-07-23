Ветер повредил кровлю саратовской больницы, подключилась прокуратура

Прокуратура Новобурасского района Саратовской области осуществляет надзорное сопровождение устранения последствий непогоды. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Накануне, 22 июля, на здании стационара ГУЗ «Новобурасская районная больница» в р.п. Новые Бурасы получило повреждения кровельное покрытие. Причиной стал сильный порывистый ветер.

В ходе проверки надзорному ведомству предстоит оценить исполнение учреждением законодательства, а также полноту и своевременность принятых мер к устранению последствий. Прокуратура контролирует соблюдение прав пациентов и персонала ГУЗ «Новобурасская районная больница».

Павел Фролов