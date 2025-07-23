Локомотив сошел с рельсов около Амурской ТЭЦ-1 и опрокинулся

В Хабаровском крае локомотив с десятью грузовыми вагонами с углем сошел с рельсов и перевернулся. Пострадавших нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

ЧП случилось в пределах города Амурск. Дальневосточная транспортная прокуратура уточняет, что поезд следовал по путям необщего пользования Амурской ТЭЦ-1. В результате поврежден сам локомотив, а также железнодорожная и сопутствующая инфраструктура.

Задержек в движении не допущено. Причины инцидента пока неизвестны. Следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На место происшествия выехал транспортный прокурор Комсомольска-на-Амуре Денис Челышев.