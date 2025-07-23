Администрация Добрянки не смогла стать крупнейшим кредитором бывшего депутата заксобрания

Администрация Добрянского округа отозвала заявление о включении требований в реестр кредиторов бывшего депутата заксобрания Прикамья Виктора Плюснина. Об этом говорится в судебном решении, опубликованном на сайте электронного правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Плюснин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Плюснин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Еще 28 мая 2025 года администрация Добрянского муниципального округа обратилась в суд с ходатайством о включении в реестр требований кредиторов должника на 120 млн руб. По решению суда заявление было оставлено без движения на срок до 30 июня 2025 года, затем этот срок был продлен до 18 июля 2025 года. 14 июля 2025 года в материалы дела поступило ходатайство от администрации Добрянского муниципального округа об отзыве заявления.

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин был признан банкротом 29 февраля 2024 года. Его крупнейшим кредитором является ИП Светлана Хакимова (долг 56 млн руб.).

В мае 2025 года господин Плюснин был взят под стражу в зале суда, где апелляционная инстанция приговорила его к 5 годам 9 месяцам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве. Как установили следствие и суд, преступление совершено при строительстве жилого дома для детей-сирот на 400 квартир за бюджетный счет в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы намного хуже по качеству, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена.