У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

В Тихом океане близ Камчатского полуострова 23 июля в 11:58 местного времени (02:58 вторника мск) произошло землетрясение, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Магнитуда составила 5,8. В столице региона Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощущалось силой до трех баллов.

Эпицентр определен в 172 км к востоку от города на глубине 74,8 км ниже морского дна. Угроза цунами не объявлялась.

В последние три дня жители Петропавловска-Камчатского и Елизово ощутили серию подземных толчков. Началась она с землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего 20 июля. С того момента ученые фиксируют уже более тысячи афтершоков.