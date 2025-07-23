Более 1,5 тыс. зданий Хабаровска остаются без электричества после циклона

Специалисты муниципальных служб Хабаровска ликвидируют последствия мощного циклона, который обрушился на город 22 июля, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Кравчука. По его словам, по состоянию на утро 23 июля без света в городе остаются 1506 объектов.

«Скорость ветра 22 июля достигала 18 м/с, за час выпало более 8 мм осадков. В первый час стихии поступило 200 обращений от жителей города, из них 51 по обрыву проводов, 72 по падению веток и деревьев», — подсчитал глава городской администрации.

По данным ГУ МЧС Хабаровскому краю, ветер повалил на территории города более 130 деревьев, повреждены транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, прочие различные конструкции. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели участвуют в восстановительных работах.

Эрнест Филипповский, Хабаровск