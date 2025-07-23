В Москве при пожаре в жилом доме один человек погиб и девять пострадали

При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве один человек погиб. Девять человек пострадали. Трое выпрыгнули из окон четвертого этажа. Они находятся в машине скорой помощи.

Пламенем охвачены две квартиры и балкон на четвертом этаже. Пожарные вывели из дома 15 человек и двух спасли из огня. В тушении участвуют 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники.

Первые сообщения о пожаре появились в СМИ около 02:20 мск. По данным столичного управления МЧС на 02:27, пожар был локализован на площади 100 кв м. Мытная улица тянется от метро «Октябрьская» к Даниловскому рынку.