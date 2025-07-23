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Коммерсантъ FM
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Посол США при НАТО призвал наказать КНР «за субсидирование» конфликта на Украине

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что Китай нужно наказать «за субсидирование» боевых действий на Украине. С помощью этого конфликта, уверен он, китайские власти отвлекают США и их союзников от других важных задача.

«Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию. И мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что они хотят, чтобы США и наши союзники были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на наших других стратегических задачах»,— сказал господин Уитакер в интервью Fox Business.

Его словам стали ответом на заявления главы МИД КНР Ван И. Дипломат говорил, что Китай не может дать России проиграть в конфликте на Украине. Страна опасается, что в противном случае США обратят свое внимание на КНР, пояснил Ван И. Вместе с тем он отметил, что Китай не обеспечивает военную поддержку Россию в конфликте с Украиной. Иначе, уверен Ван И, этот конфликт «давно бы завершился».

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