Куда податься гурману: три звезды воссияли над Заливом

Впервые два ресторана Дубая удостоились наивысшей гастрономической награды, трех звезд гида Michelin. Об этом было объявлено на церемонии представления четвертого местного выпуска Michelin Guide Dubai. В этом году он включает 119 ресторанов, представляющих 35 национальных кухонь, что на 72,5% больше, чем в дебютном издании 2022 года, когда в список попали 69 заведений. Отбор проводится анонимными инспекторами, что подчеркивает независимость оценки и отражает стремительное развитие и разнообразие гастрономической сцены города.

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Знаковым событием стало присуждение трех звезд авторскому ресторану Tresind Studio под руководством шефа Химаншу Саини. Получив первую звезду в 2022 году, вторую — год спустя, ресторан стал первым в мире заведением индийской кухни с высшим рейтингом Michelin. Не менее впечатляющий успех продемонстрировал шеф Бьорн Францен, который ранее получал три звезды за свои рестораны Frantzen в Стокгольме и Zen в Сингапуре. Его проект FZN by Bjorn Frantzen в Atlantis Dubai также удостоен трех звезд, что делает его единственным шефом в мире, чьи три ресторана одновременно обладают этой престижной наградой.

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В выпуске 2025 года также представлены 3 ресторана, удостоенные двух звезд (это Il Ristorante-Niko Romito, Row on 45 и Stay by Yannick Alleno), и 14 ресторанов с одной звездой. Кроме того, в Дубае теперь 22 заведения с отметкой Bib Gourmand и три обладателя Зеленой звезды. Рестораны российской ресторанной группы Duo Band шефа Дмитрия Блинова получили отметку Bib Gourmand. Duo Gastrobar в районе Dubai Hills подтвердил свою позицию, а одноименный новый ресторан в Creek Harbour был включен в гид спустя всего пять месяцев после открытия.

Нина Никифорова