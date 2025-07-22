США добились отмены 99% тарифных барьеров по сделке с Индонезией

Президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с властями Индонезии о снятии 99% тарифных барьеров для американских товаров. По его словам, Соединенные Штаты будут продавать стране товары с нулевыми пошлинами, а Индонезия начнет выплачивать пошлины в 19% на всю поставляемую продукцию.

Как следует из сообщения в Truth Social, Индонезия будет поставлять в США «важнейшие ископаемые» и «подпишет сделки на десятки миллиардов долларов» по покупке самолетов Boeing, энергоносителей и американской сельхозпродукции.

В сообщении пресс-службы Белого дома говорится, что Индонезия закупит у США нефть и другие энергоносители на $15 млрд, самолеты на $3,2 млрд, сельхозпродукцию на $4,5 млрд.