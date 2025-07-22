Власть пристроила бюджет

В 2025 году правительство Нижегородской области увеличило финансирование на покупку квартир для детей-сирот на четверть, до 2,3 млрд руб., а экономия на торгах позволит дополнительно обеспечить жильем еще 86 получателей льготы. Объем федерального финансирования при этом растет в 1,5 раза медленнее, но и число сирот незначительно сокращается год к году, подсчитали в минсоцполитики региона. Однако жилищный вопрос по-прежнему решается с опозданием, а владельцы сертификатов часто не могут позволить себе квартиру в Нижнем Новгороде, отметили депутаты областного заксобрания. Несмотря на небольшое, по заявлению правительства, число жалоб на качество жилья, дома в Шахунье для сирот стали предметом уголовного дела, а глава местного самоуправления Олег Дахно подал в отставку.

В Нижегородской области действуют региональные жилищные сертификаты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Объем бюджетного финансирования на строительство и покупку жилья для детей-сирот в Нижегородской области в 2025 году увеличен на четверть и составит 2,3 млрд руб. Об этом замначальника управления реализации жилищных программ областного минстроя Илья Бондарев сообщил на заседании комитета заксобрания по градостроительному развитию 22 июля. Объем федерального финансирования при этом увеличен на 10%, до 174,8 млн руб. Такие темпы роста, по мнению господина Бондарева, недостаточны.

«Поскольку мы превысили фактическую ставку рефинансирования ЦБ, план ввода жилья увеличился на три десятка жилых помещений, до 53-х. Из них 169 квартир планируется купить в Нижнем Новгороде, остальные — в муниципальных округах Нижегородской области. Уже законтрактованы 439 квартир, или 82% от плана»,— подсчитал чиновник. Он уточнил, что в четвертом квартале министерство планирует покупать квартиры за счет экономии на торгах. В итоге в 2025 году власти приобретут для сирот 618 квартир, превысив план на 16,2%.

По данным областного правительства, в 2024 году право на жилье от государства получили 2887 тыс. сирот, достигших 18-летнего возраста, а в 2025 году — 2854 жителя Нижегородской области.

«Снижение незначительное, но есть. Количество предоставляемого жилья растет немного быстрее, чем число детей-сирот, вступающих в права»,— заверил Илья Бондарев.

В 2024 году объем финансирования на эти цели превысил 1,8 млрд руб., из которых 158,9 млн руб. привлекли из федерального бюджета. На эти средства для сирот купили 598 помещений вместо запланированных 504. Из них почти 60% пришлось на вторичный рынок.

Кроме ожидания покупки квартиры государством сироты могут воспользоваться жилищным сертификатом, напомнил замминистра соцполитики Нижегородской области Александр Бовин. Однако требования к получателям этой льготы на федеральном уровне оказались жесткими: например, сирота старше 23 лет должен иметь официальный заработок, обеспечивающий ему и членам его семьи среднедушевой доход выше прожиточного минимума. Как писал «Ъ-Приволжье», из-за этого некоторые сироты начали расторгать браки, другим отказывали из-за несоответствия дохода требованиям льготы. В июне 2025 года нижегородские власти вернули региональные жилищные сертификаты с более мягкими условиями, на которые могут претендовать сироты в возрасте от 18 лет.

На федеральные сертификаты Нижегородской области выделено 623,9 млн руб. для 153 сирот, с начала года льготу получили 57 человек, отметил господин Бовин. При этом номинал областного сертификата на 10,5% ниже федерального и составляет 3,8 млн руб.



Владельцы сертификатов и очередники на квартиры сегодня поставлены в неравные условия, отметил председатель комитета Василий Суханов. Дело в том, что квартиры на первые пять лет власти предоставляют по условиям социального найма, чтобы убедиться в благонадежности сироты, и затем оформляют в собственность. При этом сертификат позволяет не только сразу получить жилье, но и продать его, отметил господин Суханов. Он подсчитал, что средняя стоимость квадратного метра по сертификату для сирот составляет 100 тыс. руб., и найти приемлемое жилье для семьи в Нижнем Новгороде за эти деньги сложно. Поэтому сироты, получившие сертификаты, часто вынуждены уезжать из города, чтобы найти подходящее по цене жилье.

С другой стороны, сироты с судимостью могут свободно получить жилье в областном центре, прожив пять лет по договору соцнайма. Этот вопрос депутат предложил обсудить отдельно, посчитав, что льготники находятся в неравных условиях.

Депутат Валерий Антипов призвал чиновников из правительства не ставить себе планы, а реально решать задачи обеспечения жильем детей-сирот и добиваться снижения числа нуждающихся, напомнив, что со строительством и покупкой квартир власти запаздывают. Его коллега Андрей Тарасов добавил, что ситуация «действительно серьезно сдвинулась».

«Однако главное, чтобы дети, которых мы хотим видеть счастливыми и успешными, не занимались продажей жилья, которое они получили от государства»,— подытожил депутат.

Информацию правительства комитет принял к сведению.

По данным правительства, в 2024 году от сирот поступило не более пяти жалоб на качество предоставленного жилья. По заверениям чиновников, квартиры принимают специальные комиссии на областном и муниципальном уровнях. Кроме того, в прошлом году региональные власти приняли закон об обязательной экспертизе индивидуальных домов блокированной застройки, хотя федеральное законодательство не предусматривает этой процедуры. Тем не менее в некоторых случаях качество жилья остается низким: так, в Шахунье возбуждено и расследуется уголовное дело о превышении полномочий при строительстве жилья для сирот, а глава муниципального округа Олег Дахно 30 июня подал в отставку.

Владимир Зубарев