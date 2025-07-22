В Черноземье 23 июля будет тепло, облачно и дождливо, от +15°С до +28°С

В среду, 23 июля в регионах Черноземья будет тепло и облачно, пройдут дожди. Температура — от +15°С в темное время суток до +28°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура составит +19°C. Днем — облачно, дождь, +26°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, без осадков, +17°C. Днем — облачно, дождь, +28°C.

В Курске ночью — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +17°C. Днем — облачно, небольшой дождь, +24°C.

В Липецке — переменная облачность, будут идти небольшие кратковременные дожди. Ночью — +16°C. Днем — +26°C.

В Орле ночью — малооблачно, без осадков, +16°C. Днем — облачно с прояснениями, дождь, +25°C.

В Тамбове пройдут небольшие кратковременные дожди. В темное время суток будет облачно с прояснениями, +15°C. Днем — переменная облачность, +26°C.

Юрий Голубь