В лагере для детей сотрудников РЖД 28 подростков обратились к врачам

Ночью 22 июля в детском лагере «Аленушка» в Челябинской области 28 детей обратились за помощью к врачам. Лагерь входил в социальную инфраструктуру филиала РЖД — Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) . Там отдыхали дети сотрудников компании.

«Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь,— сказано в Telegram-канале ЮУЖД. — 5 детей отправлены в больницу». Пресс-служба компании сообщила, что в «Аленушке» провели незамедлительную санитарную обработку.

Руководство лагеря решило досрочно закончить смену и вернуть родителям деньги за путевки.