«Аэрофлот» стабилизировал расписание после сбоя работы Шереметьево 20 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщила о стабилизации расписания после его вынужденной корректировки 20 июля. Тогда перевозчику пришлось переносить и отменять рейсы после ввода ограничений в аэропорту Шереметьево.

«К сожалению, не в силах авиакомпании полностью оградить пассажиров от всех неудобств в условиях вынужденных ограничений для полётов»,— объяснили в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

Авиакомпания донесла до пассажиров, что возврат денежных средств за неосуществленную перевозку или переоформление билетов на последующие рейсы выполняется в течение десяти дней после отмененного вылета.