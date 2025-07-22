Роспотребнадзор подал иски к владельцам «Хлебницы» и Sharma Cosmos почти на 10 млн руб.

Региональный Роспотребнадзор сегодня обнародовал данные об исках отравившихся продукцией сетей общепита «Хлебница» и Sharma Cosmos. По данным управления, всего к ИП Юлия Гагарина (пермская сеть «Хлебница») подано 29 исков на возмещение материального и морального вреда на общую сумму 7, 47 млн руб. «На текущий момент удовлетворено 6 исковых заявлений; заключено 4 мировых соглашения, общая сумма взысканного морального и материального вреда составила 822 тыс. руб., уточнил Роспотребнадзор.

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Также в Кунгурский городской суд подан групповой иск в интересах 23 потребителей о возмещении материального и морального вреда с ИП Шухрата Имомова (сеть Sharma Cosmos). Общая сумма претензий составляет 1, 66 млн руб.

Указанные массовые отправления уличной едой произошли в Перми и Кунгуре в декабре 2024 года и январе 2025 года. С конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пермских пекарнях сети «Хлебница». Второй случай массового отправления произошел в конце января этого года в Кунгуре. Тогда за медицинской помощью обратились 73 человека, купившие шаурму в кунгурском кафе Sharma Cosmos. Из них было госпитализировано 66 человек (включая 24 детей).