Скончалась жена уральского политика Антона Бакова

Жена уральского политика и бизнесмена Антона Бакова Марина Бакова скончалась во вторник, 22 июля. Об этом сообщил господин Баков на своей странице во «Вконтакте».

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Марина и Антон Баковы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«У меня умерла жена, я безутешен. Спасибо, Марина, за сына и дочь и за 35 лет счастья»,– написал Антон Баков. В последнее время она болела.

Марина Бакова была владелицей сети магазинов европейской одежды Steilmann, первые из которых были открыты в Екатеринбурге в 1997 году. В 2021 году Антон Баков презентовал свою книгу-исследование «Уральские предки светлейших князей Баковых», которая была написана совместно с его супругой. Издание состоит из двух частей: одна родословная со стороны Антона Бакова, вторая со стороны Марины Баковой.

Полина Щуцкая