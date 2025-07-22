В Прикамье задержан глава Кочевского округа

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении главы Кочевского муниципального округа Александра Юркина. Как сообщает СК РФ, дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Юркин и другие лица из администрации округа организовали приобретение 46 жилых помещений для детей-сирот на сумму не менее 56 млн руб. При этом квартиры не отвечают требованиям законодательства, а в ряде из них имеются дефекты конструкций и не пригодны для проживания. Таким образом были нарушены права детей-сирот на предоставление жилья. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю и находится на контроле руководителя СУ СКР по региону Дениса Головкина.

Александр Юркин задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие намерено обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.