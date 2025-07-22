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Освящение нового собора в Набережных Челнах

Патриарх Кирилл освятил закладной в основание нового собора

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Набережные Челны в рамках празднования Дня явления Казанской иконы Божией Матери. В ходе визита он освятил закладной камень будущего Воскресенского собора. На церемонии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, а также генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

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Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
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Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов