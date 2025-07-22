Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Набережные Челны в рамках празднования Дня явления Казанской иконы Божией Матери. В ходе визита он освятил закладной камень будущего Воскресенского собора. На церемонии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, а также генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Освящение нового собора в Набережных Челнах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ