Освящение нового собора в Набережных Челнах
Патриарх Кирилл освятил закладной в основание нового собора
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Набережные Челны в рамках празднования Дня явления Казанской иконы Божией Матери. В ходе визита он освятил закладной камень будущего Воскресенского собора. На церемонии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, а также генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Освящение нового собора в Набережных Челнах
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
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