Что говорят о планах прогресса эксперты

В мире нет идеального подхода к измерению технологической независимости, замечает директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев. Подходы, дающие возможность независимого измерения, довольно просты, те же, которые обеспечивают глубокое понимание степени зависимости,— более экспертны, сложны, трудно понять, нет ли в них субъективности со стороны ответственных министерств. По мнению эксперта, сами по себе плановые показатели полезны — если они достаточно верифицируемы и допускают независимую проверку. «В методике, предлагаемой Минэкономики, есть совсем общие формулы расчетов, но содержащиеся в них показатели требуют определенной методики измерения,— отмечает он,— в существенной степени она носит экспертный характер. При этом существуют цифры, которые легко перепроверяются, даже если они и не прямо свидетельствуют об уровне технологической независимости: например, доля импорта в затратах на сложные виды продукции в значительной мере позволяет судить о технологических трендах».

Индикативное планирование — один из инструментов, позволяющих отслеживать изменения в экономике и результативность политики, но у него есть ряд ограничений, добавляет директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов. Необходимо обеспечить независимость мониторинга показателей от исполнителей самой задачи, а в предложенном Минэкономики варианте эта связь нарушается. Также показатели должны иметь признанную и широко понятную методологию и сопоставимые ряды данных — и этот принцип также реализован не в полной мере: уровень готовности технологии и ее превосходство над зарубежными аналогами относительно новы для российской статистики. Наконец, любой целевой индикатор стимулирует экономических агентов подстраиваться, искажая реальную динамику: «Например, требования по использованию отечественных электронных устройств при их объективном дефиците могут привести к смене ярлыков на китайских деталях без должного роста реального производства»,— говорит он. По словам господина Земцова, широко используемым в индикативном планировании показателем развития технологий является, например, объем экспорта готовых товаров — внешние рынки в этом случае выступают контролером качества продукции. Однако российский экспорт после 2022 года находится под сильным политическим давлением и в короткой перспективе вряд ли может быть использован как индикатор технологического развития. Впрочем, по словам господина Симачева, ситуация улучшается, если предложенные плановые показатели являются не целевыми, а мониторинговыми: «это позволяет отслеживать благоприятные и неблагоприятные факторы изменений, но и использоваться мониторинг должен для обучения, а не для того, чтобы указать какому-то министерству на то, что оно плохо достигает».

Венера Петрова