Тайный Воронеж

Отправляясь за далекой экзотикой, мы частно и не подозреваем, сколько тайн скрывают улицы собственного города. Воронеж не исключение: нужно лишь побольше узнать о его прошлом, чтобы увидеть привычные пейзажи другими глазами. Мы прогулялись по городу с победителем всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов» историком Николаем Сапелкиным и сделали много неожиданных открытий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Александринского приюта XIX века — архитектурная достопримечательность Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание Александринского приюта XIX века — архитектурная достопримечательность Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Древность и средневековье

Официально Воронеж основан в 1586 году, но это вовсе не значит, что прежде тут никто не жил. Так, еще в 30-е годы прошлого века археолог Николай Влукинский насчитал здесь 12 одних только славянских городищ, не говоря уже о памятниках эпохи бронзы и раннего железного века.

«Например, городище на Михайловском кордоне и по площади, и по плотности застройки в несколько раз больше Киева того времени,— рассказывает Николай Сапелкин.— Памятники археологии — славянские курганы и полуземлянки — хорошо читаются на местности».

Крепость конца XVI века, ставшая началом современного города, была основана в районе Университетской площади, и именно отсюда логично начинать путешествие по старому Воронежу.

Если пройти по улице Таранченко к Никольскому храму, за забором можно увидеть следы археологических раскопок, во время которых было обнаружено много костяков — вполне вероятно, это первое массовое захоронение защитников города: через четыре года после основания крепость взяли и сожгли черкасы — так в те времена называли жителей Украины.

В XVII веке в этих местах — на улицах Кости Стрелюка и Карла Маркса — располагались казачьи слободы. К сожалению, неоднократно горевший Воронеж не сохранил столь древние постройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание пожарной части XIX века в Воронеже.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание пожарной части XIX века в Воронеже.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По плану Версаля

Зато от более поздней эпохи осталось много интересного. Например, на пересечении Таранченко и Карла Маркса можно увидеть построенное ровно 200 лет назад здание мещанской полицейской части, в которой размещалась пожарная команда: не случайно над домом возвышается каланча.

Свернув на улицу Володарского, мы подойдем к дому помладше: в этом году исполняется 110 лет построенному в стиле модерн зданию частного коммерческого училища, выпускником которого был актер Георгий Менглет, сегодня там находится школа №11 им. А.С. Пушкина.

В ближайших окрестностях на улице Бехтерева расположился одноэтажный деревянный дом в русском стиле, построенный в 1911 году и украшенный высоким килевидным кокошником. Для Воронежа это большая редкость — практически все деревянные дома сгорели во время немецкой оккупации. Здесь до сих пор живут люди — в доме несколько квартир.

Когда-то город почти полностью был деревянным — активное каменное строительство началось только в екатерининскую эпоху. В 1774 году назначенный императрицей главный архитектор Иван Старов предложил первый генеральный план Воронежа, взяв за основу генплан французского Версаля: улицы стали расходиться, как лучи солнца. Так появились нынешние улицы 9 Января, Плехановская, Володарского, Карла Маркса и др.

Вдоль по Малой Дворянской

Тогда же начала застраиваться и Малая Дворянская — нынешняя улица Фридриха Энгельса. Эклектику Воронежа хорошо отражает парк «Орленок»: совсем недалеко от детских площадок располагается мемориальное кладбище героев революции, Гражданской и Великой Отечественной войн, памятники Гавриилу Троепольскому и Осипу Мандельштаму.

Рядом с парком находится и дом, в котором жил сосланный в Воронеж поэт: построенное в 1934 году здание соединяет элементы конструктивизма и классицизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом №15, ранее принадлежавший духовному училищу. Декорирован в стиле неорусской архитектуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Дом №15, ранее принадлежавший духовному училищу. Декорирован в стиле неорусской архитектуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дом №15 принадлежал духовному училищу — он изысканно декорирован с использованием элементов неорусского стиля, который совсем не характерен для Воронежа. А трехэтажный дом №19 украшен барельефными лепными изображениями сфинксов, медальонами, гирляндами, венками, высокими парными женскими фигурами в развивающихся одеждах.

Дом №23 был построен в 1912 году для мужской гимназии, но использовался как учебный корпус Воронежского сельскохозяйственного института. С 1918 года там располагается школа — в ней учился советский писатель Борис Васильев.

На пересечении Фридриха Энгельса и Средне-Московской расположилось здание Гранд-отеля. Построенная в XIX веке роскошная гостиница в годы Гражданской войны стала местом страданий. В 1919 году, когда город захватил белый генерал Шкуро, в здании разместилась контрразведка, а в подвале была устроена тюрьма — ее узники после пыток были повешены там, где сегодня располагается памятник жертвам белого террора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание гранд-отеля начала XX века — достопримечательность Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание гранд-отеля начала XX века — достопримечательность Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Культурный квартал

Еще один музей под открытым небом — так называемый Девичок, протянувшийся от Петровского сквера до Тернового кладбища.

«Это культурный квартал города. Я думаю, что придет время, когда улицы Цюрупы, Каляева, Достоевского, Сакко и Ванцетти, Освобождения Труда, Дзинковского будут насыщены культурными активностями,— предполагает историк.— Туда переместятся уличные музыканты и художники, там будут устраиваться арт-фестивали и художественные выставки. Эта часть города сохранила не только архитектурную среду, но и дух Воронежа позапрошлого века».

Микрорайон может рассказать и историю первой воронежской индустриализации: здесь сохранились здания фабрик и жилые дома промышленников — Гарденина, Сахарова, Тулинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом «Ковчег», где во время съезда проживали участники революционной организации «Земля и воля».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Дом «Ковчег», где во время съезда проживали участники революционной организации «Земля и воля».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, одно из зданий гарденинского производственно-складского корпуса получило название «Ковчег»: там жили участники революционной организации «Земля и воля», приехавшие в Воронеж на съезд — он проходил в нынешнем парке «Динамо». Купцам Тулиновым принадлежало здание на улице Войцеховского, в котором сегодня находится поликлиника онкологического диспансера.

На улице Сакко и Ванцетти сохранилось здание первой мужской гимназии, где учились историк Николай Костомаров и собиратель фольклора Александр Афанасьев. А неподалеку можно увидеть дом, в котором родился великий художник Николай Ге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом в Девичке, где родился художник Николай Ге — одна из достопримечательностей Воронежа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Дом в Девичке, где родился художник Николай Ге — одна из достопримечательностей Воронежа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Терновое кладбище может рассказать о героических эпизодах прошлого — там покоятся герои 1812 года и Первой мировой войны, установлены в память о них мемориал и часовня.

Постепенно все больше внимания привлекают достопримечательности, связанные с событиями и выдающимися людьми XX века. Так, недалеко от Тернового кладбища находится еще один воронежский адрес Мандельштама.

Война и возрождение

И, конечно, практически все воронежское правобережье хранит память о страшных и героических страницах Великой Отечественной войны. Среди них — подвиг истребительного отряда народного ополчения, отличившегося во время боев на Чижовском плацдарме.

Особенно ярко можно себе представить эти события, прогуливаясь по Бархатному бугру — местности рядом с одноименной улицей на правобережном склоне.

«Можно вообразить, как воронежские добровольцы взбирались по этим кручам под огнем противника, старались закрепиться на высотах и отбросить оккупантов,— продолжает наш собеседник.— Здесь становится понятно, какой ценой далась нам Победа».

Послевоенное возрождение Воронежа связано с расцветом сталинского ампира — величественного стиля, заимствовавшего самые яркие черты архитектурных эстетик прошлого.

Восстановлением города занимался выдающийся советский архитектор Лев Руднев. Благодаря ему Воронеж получил живописные высотки — здания ЮВЖД, дом профсоюзов, здание с башней у цирка гармонируют с исторической застройкой и создают неповторимый образ городского центра.

«Воронеж интересен и религиозной архитектурой — причем речь идет не только о многочисленных православных храмах,— отмечает Николай Сапелкин.— На Красноармейской улице расположен католический приход Пресвятой Девы Марии Заступницы, а на Карла Маркса — лютеранская кирха, интересный памятник архитектуры. А построенная в 1901–1903 годах синагога — одна из крупнейших в Восточной Европе. Сегодня при ней открыт музей местной иудейской общины».

Юрий Голубь