Два дня в городе

Чем занять свободное время, приехав по делам в одну из региональных столиц Черноземья? И стоит ли мчаться туда на выходные? Всего за пару дней в любом из областных центров можно увидеть много интересного. Из нашей подборки вы узнаете, куда отправиться в первую очередь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стеклянные беседки в парке «Дельфин» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Стеклянные беседки в парке «Дельфин» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Белгород

Знакомство с Белгородом можно начать с прогулки по центральной улице — проспекту Ватутина. Здесь расположены красивые здания, кафе и рестораны, а также удобная пешеходная зона. Обязательно посетите Соборную площадь — сердце Белгорода, знаменитое место встреч и торжественных мероприятий. Затем отправляйтесь в парк Победы — там вы сможете отдохнуть на благоустроенной набережной и возле фонтанов, попасть на киносеансы на свежем воздухе и устроить фотосессии в часовне Петра и Февронии. Гастрономическое удовольствие подарит разнообразная еда от ресторанов местной кухни. Завершить прогулку можно визитом в музей-диораму «Курская битва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал «Белогорье. культурный регион» Фото: Портал «Белогорье. культурный регион»

Для менее активного отдыха в Белгороде подойдет база «Алые паруса», расположенная недалеко от центра города. Уютные беседки на берегу реки вместимостью от десяти до 45 человек оборудованы мангалами. Рядом имеются ресторан и детская площадка. Также можно посетить гостиничный комплекс «Белогорье», где вас ждут ухоженные площадки под открытым небом, природа и чистый воздух.

Воронеж

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Оказавшись в Воронеже, в первую очередь стоит посмотреть Адмиралтейскую площадь на реконструируемой Петровской набережной и корабль-музей «Гото Предестинация», которые символизируют морскую историю региона. Далее прогуляйтесь по центральному проспекту Революции с историческими зданиями и кафе, а также загляните в местный ЦУМ. Для знакомства с продукцией воронежских производителей можно зайти на Центральный рынок — оживленное торговое пространство, где торгуют фермерскими овощами и фруктами, а также знаменитым черным зефиром. Чтобы расширить свой культурный кругозор, стоит посетить Воронежский краеведческий музей или один из театров, которых в городе немало.

Также интересным местом для знакомства с историей региона станет усадьба Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн на берегу реки Усманка, включающая в себя главный дом в стиле XVIII века и старинный храм. Кроме того, посетите парк «Алые паруса», где вы сможете насладиться видами на Воронежское водохранилище и прокатиться на катамаранах. Для комплексного отдыха подойдет пляж «Пески», где туристы смогут разместиться в кемпинге или гостевых домиках.

Курск

Мемориал «Курская дуга»

Фото: Администрация города Курска

Если у вас всего два дня на знакомство с Курском, начните свой путь со Знаменского кафедрального собора — одного из крупнейших храмов Центральной России, известного уникальной росписью и золоченым иконостасом. Также стоит посетить мемориальный комплекс «Курская дуга», представляющий собой ансамбль памятников и скульптурных групп, расположенных на холмистой местности. После прогуляйтесь на площадь Свободы, где сосредоточено много исторических зданий, включая драмтеатр и здание городской администрации. Неподалеку расположена картинная галерея имени Дейнеки, предлагающая увлекательную коллекцию произведений искусства.

Также в городе расположено множество парков. Среди них «Боева дача» с пляжем, велосипедными и беговыми дорожками, парк «Солянка», где есть База отдыха Терешковой, оборудованная беседками и спортивными площадками. Для приятной прогулки на природе подойдут Первомайский парк, который реконструируется с 2022 года, и Молодежный сквер. В качестве развлечений в Курске можно посетить аквапарк «Чудо-остров» или парк аттракционов Play Ventura.

Липецк

Фото: Администрация города Липецка

Свое пребывание в городе начните с посещения Соборной площади, на которой расположены здание администрации и исторические особняки XIX века, а также Христорождественского собора — главной духовной святыни Липецка. Затем отправляйтесь гулять по Нижнему парку, который славится Петровским спуском с каскадом фонтанов — местные жители называют его «липецким Петергофом». Здесь же расположен и Липецкий курорт, открытый еще при Петре Великом и знаменитый минеральными водами и лечебными грязями. Сейчас санаторий «Липецккурорта» закрыт на реконструкцию, сроки его открытия пока не определены, но планируется, что уже в 2025 году будет восстановлена материально-техническая база.

Чтобы ознакомиться с историей региона и страны в целом, не забудьте про дом-музей Плеханова, посвященный знаменитому революционеру, а также основанный в 1909 году Липецкий областной краеведческий музей, богатый выставочными экспонатами. Кроме того, в городе расположено Липецкое городище — археологический памятник XIII века, где были найдены следы поселений восточных славян. Устроить пикник или просто прогуляться можно, посетив Быханов сад или Звездный сквер. Чтобы завершить посещение Липецка в культурной атмосфере, сходите на спектакль в театр драмы имени Толстого.

Орел

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Знакомство с историческим центром Орла рекомендуется начать с прогулки по улице Ленина, где сохранились несколько дворянских домов, построенных до революции, и первая в городе каменная мостовая. Затем можно посетить Богоявленский собор XVIII века, который неоднократно реконструировался и сохранил в себе черты разных архитектурных стилей. Также можно пройтись по набережной реки Орлик и заглянуть в парк «Орловская крепость», где, как считается, был основан город.

С 2021 года Орел имеет статус литературной столицы России, так как в городе родились и жили многие отечественные классики. Поэтому обязательно стоит посетить музеи Ивана Тургенева и Николая Лескова, а также сквер «Дворянское гнездо» на берегу Орлика, ставший местом притяжения для местных жителей и туристов. Для любителей природы и активного отдыха также подойдут парк «Мечта», база отдыха «Песчаный берег» и загородный комплекс «Горки 57».

Тамбов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Первым делом отправляйтесь на прогулку по живописной набережной Цны, расположенной прямо в центре, полюбуйтесь изящными фасадами домов и трехсотлетними Казанским и Спасо-Преображенским кафедральным соборами. Обратите внимание на дом-музей Асеевых, сохраняющий атмосферу дореволюционной эпохи. Он включает в себя здание усадьбы начала XХ века, фонтан и парк.

Также рекомендуем сходить в Тамбовский областной краеведческий музей, один из старейших в России, где представлены многочисленные экспонаты, включающие уникальную живопись, оружие и археологические памятники. Затем отправляйтесь в городской парк культуры и отдыха и прокатитесь на аттракционах или устройте пикник в тени деревьев. Кроме того, можно съездить на экотропу в парк-отеле «Плес» либо посетить музей-заповедник Сергея Рахманинова «Ивановка».

Егор Якимов