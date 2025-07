Что посмотреть и послушать в Черноземье

Пусть первый летний месяц и не порадовал теплом, впереди еще есть время, чтобы восполнить утраченное и получить яркие впечатления. С июля по сентябрь культурная жизнь обещает быть не лишенной интересных событий. Театральные постановки, фестивали под открытым небом, выставки и концерты известных исполнителей — все это есть в афише. В подборке — то, что достойно внимания на любой возраст и вкус.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фестивали

«Дети. Воздух. Счастье»

Липецкая область, Скорняково-Архангельское // 30 августа, 12:00

Семейный фестиваль с акцентом на визуальные и интерактивные форматы. В программе — музыкальные выступления, холи-флешмоб, пенная дискотека и шоу воздушных шаров. Формат ориентирован на досуг родителей с детьми, при этом предлагает разнообразие активностей на открытом воздухе.

«Жатва»

Воронеж, экоотель «Сыч» // 6 сентября, 12:00

Мультижанровый фестиваль современного искусства, нацеленный на переосмысление обычаев и традиций. В программе — перформансы и музыкальные выступления артистов из различных регионов, включая фронтменов фолктроник-группы Zventa Sventana, а также саратовских TMNV, пензенскую «Хвою» и петербургский театр «Странствующие куклы Господина Пэжо». Отдельное внимание уделено гастрономическим и образовательным форматам — лектории и фуд-траки представлены участниками со всего Черноземья.

Концерты

«Элли на маковом поле»

Воронеж, Palazzo // 2 августа, 19:00

Творчество проекта находится на стыке камерной музыки и русского романтизма. Репертуар строится на отсылках к дореволюционным романсам и мелодиям, восходящим к академической школе. Концерт предлагает слушателю созерцательный опыт, сосредоточенный на эмоциональной глубине. Исполнительница известна по таким песням, как «Русские горки», «Любовь моя», «Футболка», «Дыши» и другим.

Певица "Элли на маковом поле" (Виктория Трунова) (в центре) во время награждения победителей на Yam Session 2024

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Певица "Элли на маковом поле" (Виктория Трунова) (в центре) во время награждения победителей на Yam Session 2024

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вадим Самойлов

Воронеж, Зеленый театр // 16 августа, 20:00

Юбилейный тур основателя группы «Агата Кристи» приурочен к 60-летию музыканта. Программа охватывает как классический репертуар, так и новые композиции, созданные в сотрудничестве с музыкантами Nautilus Pompilius, «Пикника» и другими. Концерт выстроен как личная ретроспектива, в которой звук и визуальный ряд образуют связную повествовательную структуру, подчеркивая статус Самойлова как одного из главных голосов российской рок-сцены 1990–2000-х годов.

Григорий Лепс

Воронеж, Зеленый театр // 18 августа, 20:00

Концерт одного из самых узнаваемых вокалистов российской поп-сцены. Программа включает как проверенные временем хиты, так и новые произведения. Лепс сохраняет устойчивую популярность на эстраде, а его выступления традиционно собирают широкую аудиторию.

«Три дня дождя»

Воронеж, Винзавод // 18 августа, 20:00

Выступление одной из самых заметных групп новой волны отечественной альтернативной сцены. Коллектив, получивший признание за сотрудничество с исполнителями разных жанров (Баста, Zivert и другие) и отмеченный премией «Муз-ТВ» как лучшая группа 2024 года, представит воронежской аудитории концертную программу. Группа, основанная в 2019 году, исполняет меланхоличный инди-пост-панк и уже завоевала сердца множества слушателей.

Дельфин

Воронеж, Palazzo // 22 августа, 19:30

Артист с характерным музыкальным и поэтическим языком представит мультимедийное шоу, объединяющее материал разных этапов творческой карьеры. Программа заявлена как эмоционально насыщенная и визуально выстроенная, с акцентом на синестетическое восприятие. Дельфин остается одной из главных фигур на российской сцене, продолжающих сочетать электронную музыку и авторскую лирику, открывая новые грани.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Комната культуры»

Воронеж, Зеленый театр // 22 августа, 20:00

Барнаульская группа представляет авторский поп-рок с элементами сенситивной поэзии. Лидер коллектива Евгений Трофимов, известный по телевизионным музыкальным проектам, позиционирует проект как площадку для эмоционального диалога с публикой. Коллектив отмечен участием в фестивалях и премиями.

Clockwork Times

Липецк, клуб «12» // 27 сентября, 19:00

Юбилейный концерт московской ska-core-группы Clockwork Times (CWT), яркого представителя своего жанра, сделавшего определенный вклад в субкультуру. Выступление приурочено к 23-летию коллектива и включает расширенный сет-лист. Группа остается мастодонтом ska-панка, продолжая обеспечивать многообразие российской современной рок-сцены.

Оркестр Cagmo. Симфония Linkin Park при свечах

Орел, Гринн Центр // 27 сентября, 19:00

Камерный состав оркестра Cagmo представляет концертную программу, основанную на творчестве группы Linkin Park. Аранжировки включают исполнение таких композиций, как Numb, In The End, Faint, Bleed It Out. Концерт при свечах заявлен как музыкальный трибьют, обращенный к поклонникам группы и всем, кто ценит сочетание рока и академического звучания.

«Чиж & Co»

Тамбов, Драматический театр // 30 сентября, 19:00

Выступление одного из известнейших коллективов российской рок-сцены. Программа включает знаковые композиции, получившие широкое распространение еще в 1990-е годы. Группа стабильно собирает полные залы, оставаясь символом мелодического блюз-рока. Концерт рассчитан на широкую аудиторию и построен как встреча с хорошо знакомым материалом.

Фото: Никитинский театр

Театры

TE@«Лир. Предсказание»

Тамбов, Молодежный театр // 26 июля, 17:30

Режиссер Андрей Боровиков предлагает интерпретацию шекспировской трагедии в формате карнавального театра. В постановке центральная роль отведена шутам, выступающим как действующие лица и комментаторы происходящего. Спектакль выстроен на контрасте внешней буффонады и внутренней драмы, представляя попытку прочитать классический текст сквозь современную театральную форму.

«Олеся»

Тамбов, Драматический театр // 15–17 августа, 19:00

Сценическая адаптация одноименной повести Александра Куприна переносит зрителя в атмосферу полесской глуши. В центре — история любви между интеллигентом в ссылке и молодой девушкой, чуждой укладу окружающего мира. Постановка сосредоточена на конфликте между рациональным и интуитивным, цивилизацией и природой. Спектакль тяготеет к драматургии чувств и предлагает публике камерный и эмоционально насыщенный опыт.

«Лишние люди»

Тамбов, Драматический театр // 23 и 24 августа, 19:00

Постановка с элементами философской притчи и размышлений о смысле жизни. В образах природы возникает символическая оппозиция между искусственным и подлинным, внешней суетой и внутренним движением к гармонии.

«Котобум». Дмитрий Куклачев

Белгород, Центр молодежных инициатив // 7 сентября, 18:00

Орел, Театр им. Тургенева // 8 сентября, 19:00



Семейный спектакль Театра кошек Дмитрия Куклачева построен на сюжете о двух хулиганах, попавших в фантастический мир, где царит любовь и доброта. Через взаимодействие с 40 кошками герои проходят путь внутреннего преображения. Постановка адресована зрителям всех возрастов и объединяет элементы пантомимы, циркового искусства и классической сказки.

«Юнона и Авось»

Воронеж, Воронежский концертный зал // 29 сентября, 19:00

Белгород, ДК «Энергомаш» // 30 сентября, 19:00

Авторская музыкальная постановка знаменитой рок-оперы Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского, реализованная Государственной творческой мастерской. В спектакле задействованы артисты новой московской сцены, включая участников телепроектов «Голос» и «Успех». Постановка сохраняет классическую структуру произведения при участии нового актерского состава, актуализируя восприятие одного из важнейших музыкальных текстов позднесоветской эпохи.

Фото: Сбербанк

Выставки

«Нежные акварели»

Воронеж, Музей им. Н.Н. Крамского // До 3 августа

Выставка из музейных фондов объединяет около 20 акварельных произведений, давая зрителю возможность проследить разнообразие техник и художественных подходов в работе с материалом. Проект организован в рамках серии «Открывая фонды» и демонстрирует работы, редко покидающие музейные хранилища.

«Механический глаз»

Курск, Картинная галерея им. А.А. Дейнеки // До 24 августа

Выставка исследует влияние фотографии на визуальный язык живописи и графики XX века. В экспозиции — работы, в которых используются фотографические приемы: ракурсы, проекции, эффект негатива и двойной экспозиции. Дополняющая выставка «Старый Курск» предлагает взглянуть на город сквозь призму художественной памяти, сопоставляя ретроспективные изображения с современностью.