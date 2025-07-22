В Курской области трактор наехал на боеприпас, пострадал водитель

В Льговском районе Курской области трактор наехал на взрывное устройство при вспахивании поля в поселке Викторовка. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Пострадал 22-летний тракторист. У него диагностировали акустическую травму, осколочное ранение правой голени и ссадину на животе. Пострадавшего оперативно доставили в местную больницу.

Врио главы региона также обратился к жителям с предупреждением соблюдать осторожность при работе на полях и отметил, что в приграничных районах Курской области ситуация остается небезопасной из-за наличия неразорвавшихся боеприпасов.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».