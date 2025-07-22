Дума приняла меры поддержки гражданских жен погибших бойцов СВО в усеченном виде

Госдума на заседании 22 июля приняла в третьем чтении законопроект о выплатах членам семей погибших военнослужащих, который позволяет претендовать на государственную помощь гражданским женам участников специальной военной операции (СВО), но только если фактические супруги прожили вместе три года и имеют общего ребенка.

Ранее рассматривался другой законопроект, авторами которого выступали главы комитетов по госстроительству обеих палат парламента Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Этот документ предполагал более широкие критерии для предоставления поддержки: не менее трех лет совместного проживания, а при наличии общего ребенка — не менее одного года (см. “Ъ” от 22 июля). Кроме того, гражданская супруга могла претендовать на наследство погибшего бойца. В принятых же поправках об этом речи не идет.

Председатель комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что новый подход в полной мере соответствует поручению президента от января 2024 года о поддержке гражданских жен погибших участников СВО, которое глава государства дал по итогам заседания Совета по правам человека. При этом она сочла нужным снять законопроект господ Крашенинникова и Клишаса с рассмотрения, чтобы не было «неверного истолкования поручения президента».

По мнению спикера Вячеслава Володина, ситуация возникла, потому что правительство не взяло исполнение поручения президента на себя. В ответ Павел Крашенинников высказал надежду, что депутаты еще вернутся к более широким критериям. «У вас тут написано, что совместное проживание и ведение общего хозяйства три года при наличие общего ребенка. А если два года и два ребенка, вы не хотите ничего давать?» — возмутился депутат.

Новый подход раскритиковал и Андрей Клишас. «Изменения порождают неравенство в отношении "фактических жен" военнослужащих. Женщина, которая не имеет с погибшим "фактическим супругом" общих детей или которая имеет троих общих детей, но они проживали совместно только два года, или которая имеет не общих детей, но которых, например, "фактический супруг" растил и воспитывал с младенчества, но не успел усыновить или удочерить, не сможет рассчитывать на меры социальной поддержки»,— констатировал сенатор в своем Telegram-канале.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах