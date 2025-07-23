Начальство ни во что не ставят

Распространение информации в публичном поле о мошеннических схемах с лжеруководством (FakeBoss) заставляет злоумышленников готовить фишинговые атаки более изощренно. Вместо простого письма или даже видеосообщения от «начальства» они разрабатывают более сложные сценарии, примеряя на себя роли контрагентов и регуляторов. Помогают им в этом ИИ и разведка по открытым данным. Впрочем, «фальшивого босса» все еще можно встретить в мессенджерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с результатами исследования киберугроз в отношении российских компаний за первое полугодие 2025 года, проведенного ИБ-компанией Innostage. Аналитики пришли к выводу, что атаки с подменой личности и голоса руководителя, они же — FakeBoss, которые активно использовались в 2024 году, в 2025-м теряют популярность. Более того, ни одна из подобных атак на заказчиков компаний не увенчалась успехом, отмечают ИБ-специалисты.

Современные фишинговые письма все чаще маскируются под легитимную переписку с контрагентами, официальные запросы регуляторов или корпоративные уведомления.

Энциклопедический пример атаки с мимикрией под действия регулятора приводит руководитель направления киберразведки Innostage SOC Cyberart Александр Чернов. «К сотруднику обращается злоумышленник, который представляется руководителем, с целью сообщить о проверке регулятора. Чтобы добавить вес переписке, иногда используется генерация голоса или видео. Далее на связь выходит "регулятор", практически всегда направляются фотографии или сканы документов (экземпляр такой подделки есть в распоряжении “Ъ”) о проверке и так далее. Цель злоумышленника — напугать, чтобы сотрудник не мог рационально обдумать ситуацию»,— рассказал эксперт.

Для автоматизации рутинных процессов, например создания текстов, разработки кодов, повтора стиля переписки, а также генерации видео, изображений и документов хакерами активно используется ИИ, отмечает эксперт группы анализа ВПО компании ГК «Солар» Антон Крагин. Раньше для таких задач привлекались профессиональные «цифровые художники», теперь процесс создания подделки и обхода анти-спам-систем заметно сократился по времени и затратам. Это привело к тому, что на теневых форумах, по словам директора центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павла Коваленко, услуга написать «правильное письмо» для схемы «проверьте данные для индексации зарплаты» составляет 3–5 тыс. руб.

В 2025 году рынок продуктов по защите электронной почты в России компания Positive Technologies оценивает на уровне 6–7 млрд руб. При этом руководитель исследовательской группы компании Федор Чунижеков наблюдает тенденцию к ежегодному росту.

Схема FakeBoss стала узнаваемой, о ней пишут на форумах и в СМИ, компании выпустили внутренние предупреждения для сотрудников, перечисляет советник гендиректора компании RooX (разработка контроля доступа) Наталия Леднева. По ее словам, фишинговые атаки становятся изощреннее и на их подготовку может уходить до полугода. Все это время злоумышленники тщательно анализируют внутреннюю структуру компании и готовят многоэтапные методы социальной инженерии. Однако, как отмечают в ГК «Солар», в мессенджерах попытки злоумышленников притвориться руководителем продолжаются.

Еще одним инструментом для сбора данных о компании-жертве эксперты Innostage называют разведку по открытым данным — open source intelligence (OSINT).

Общее число инцидентов категории OSINT в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 50% и составило почти 10 тыс., приводят данные исследователи. Через открытые источники хакеры узнают об открытии новых портов, изменении конфигурации сервисов, регистрации доменных имен и сертификатов безопасности. Например, 12% инцидентов приходится на утечку через репозитории.

Филипп Крупанин