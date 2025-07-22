Прокуратура контролирует расследование двух ДТП в Астрахани с участием детей

Прокуратура поставила на контроль ход расследования ДТП в Астрахани с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, одна из дорожных аварий произошла сегодня, 22 июля, на ул. Комсомольская Трусовского района Астрахани. Там водитель автомобиля «Лада Приора» столкнулся с «Тойотой». В ДТП пострадал пассажир отечественной машины 2009 года рождения.

Еще одна авария произошла сегодня в Ленинском районе Астрахани. Ее участниками стали автомобили «ДАФ» и «Киа». Пострадала девочка 2012 года рождения.

Обоих несовершеннолетних увезли в лечебные учреждения. Прокуратура контролирует ход дел об административных правонарушениях, возбужденных уполномоченным органом.

Павел Фролов