Следствие проводит проверку по факту гибели мальчика в саратовском водоеме

Следствие организовало процессуальную проверку по факту гибели 15-летнего подростка в водоеме в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла сегодня, 22 июля, в реке Волга в районе села Узморье Энгельсского района. Из воды достали тело мальчика, который отправился на водоем вместе с друзьями.

По данным регионального надзорного ведомства, прокуратура Энгельса поставила на контроль выяснение обстоятельств гибели подростка. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство решит вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов