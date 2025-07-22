Движение на открытом участке Филевской линии метро остановлено из-за ливня

На Москву обрушился сильный ливень. Во время осадков временно оставлено движение на открытом участке Филевской линии метро между станциями «Багратионовская» и «Пионерская», сообщил столичный дептранс.

Движение между «Кунцевской» и «Пионерской» позднее было восстановлено. Для проезда пассажирам рекомендовали использовать Арбатско-Покровскую линию метро и наземный городской транспорт. Кроме того, по закрытому участку Филевской линии работает компенсационный маршрут от «Багратионовской» до «Кунцевской» с остановками у станций метро «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Кунцевская».

Из-за осадков возможны задержки и в движении наземного транспорта, предупредили в дептрансе. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

По оценке Гидрометцентра, за сутки в Москве выпало 82 мм осадков. Это один из самых высоких показателей на планете, считают синоптики.