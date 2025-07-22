Извините, у них учет

В Перми появилась новая компания, предлагающая перевозчикам городского общественного транспорта услуги автоматизированного учета оплаты проезда. Компания принадлежит экс-председателю транспортного комитета Перми и экс-перевозчику Олегу Боровику. Появление компании совпало с изменением условий контрактов для пермских автобусных перевозчиков, которые, по новым правилам, должны сами оплачивать услуги эквайринга. Ранее эти функции осуществляла администрация Перми как заказчик пассажирских перевозок. Сами перевозчики пока настороженно относятся к новой опции, отмечая слишком высокие расценки нового игрока.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Боровик

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Олег Боровик

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предприниматель, экс-начальник транспортного комитета Перми и перевозчик Олег Боровик стал совладельцем ООО «Аэроб-Урал». Бизнесмену принадлежит 50% долей компании. Еще по 25% владеют Кирилл Попов и Максим Трубников — владельцы ООО «ИТ-Центр-Сервис». «Аэроб-Урал» оказывает услуги автоматизированного учета оплаты проезда (реализации билетов на проезд) в транспортных средствах. Сама компания была зарегистрирована в 2011 году, но активной деятельности пока не вела. Изменения в составе учредителей датированы 5 мая 2025 года.

Как пояснил Олег Боровик, он приобрел компанию исходя из своих бизнес-интересов. «Поступило предложение о приобретении доли в компании, и в ходе переговоров и оценки было решено участвовать в потенциально интересном направлении деятельности данной компании», — уточнил он.

Он пояснил, что основное направление ее деятельности — автоматизация технологических и бизнес-процессов преимущественно в транспортной сфере, цифровизация транспортного комплекса и внедрение новых цифровых сервисов, что «сегодня является довольно перспективным и востребованным направлением». Гос­подин Боровик уточнил, что «Аэроб-Урал» в основном ориентирована на сегмент B2B и, соответственно, работает на условиях договоров с компаниями. «Наша стратегия — постараться унифицировать процессы и сформировать комплексную услугу, включающую в себя так или иначе технологически связанные между собой части»,— уточнил бизнесмен.

Выход на рынок новой компании совпал с изменениями на рынке пассажирских перевозок в Перми. С июня на некоторых маршрутах начали действовать новые контракты, разыгранные на основе конкурсных процедур. Одно из изменений новых договоров состоит в том, что процессы автоматизированного учета и эквайринга теперь должен организовать и оплачивать перевозчик, а не заказчик в лице администрации Перми, как это было раньше.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в департаменте транс­порта, в Пермском крае уже несколько лет работает Единая система оплаты проезда, которая контролируется министерством информационного развития и связи. Все данные об оплате проезда из всего транспорта Пермского края должны передаваться туда. Кроме того, необходимо обеспечить услуги эквайринга с банками в случае оплаты проезда банковскими картами. Перевозчик, в свою очередь, должен обеспечить работу валидаторов в своем транспорте таким образом, чтобы данные об оплате проезда передавались в краевую систему. Обеспечивают передачу данных операторы. Сегодня в Перми такую деятельность осуществляют несколько компаний: ООО «Прокарт», ООО «ИТ-Центр-Сервис» и новая компания «Аэроб-Урал». «Перевозчики могут заключить договор с любой компанией или интегрировать в эту систему новую компанию, главное, чтобы она могла обеспечить передачу данных в Единую систему оплаты проезда»,— уточнили в департаменте.

Гендиректор ООО «Прокарт» Денис Гвоздев уточнил, что компания «Прокарт» тоже продолжает работу на этом рынке. Однако он отметил, что компания больше сосредоточена на обслуживании самих валидаторов, в то время как возможности «Аэроб-Урал» шире. Поэтому, по словам господина Гвоздева, было принято решение о сотрудничестве с «Аэроб-Урал», и обсуждаются варианты не конкуренции в дальнейшем, а коллаборации с новой компанией.

Директор ООО «Дизель» (один из крупнейших перевозчиков, заключивших новые контракты) Андрей Биневский рассказал, что компания заключила договор с «Аэроб-Урал». По его словам, услуги по эквайрингу с банками в Перми оказывает только эта фирма, поэтому других вариантов не было. Господин Биневский отметил, что новые условия контракта «существенно увеличили расходы перевозчика».

Директор ООО «Автомиг» Игорь Сасунов отметил, что ему тоже поступило предложение о сотрудничестве с компанией «Аэроб-Урал» на оказание услуг автоматизированного учета оплаты проезда (реализации билетов на проезд) в транспортных средствах. «Договор находится на согласовании в Москве для оценки экономической целесообразности»,— отметил господин Сасунов. Он уточнил, что сумма очень внушительная. «Деньги за проезд поступают напрямую в городской бюджет, поэтому не очень понятно, почему мы должны оплачивать затраты на эквайринг»,— заметил перевозчик.

Ирина Суханова