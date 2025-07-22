В Калужской области возбудили дело после изнасилования школьницы двумя детьми

В Боровском районе Калужской области двое детей 9 и 10 лет изнасиловали девочку, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«По версии оперативников во время совместной прогулки подозреваемые совершили в отношении ребенка действия сексуального характера»,— говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело п ч.4 ст. 132 УК РФ.

Губернатор региона Владислав Шапша призвал полицию проявить «максимальную возможную жесткость» к преступникам. По его словам, родители детей — граждане Таджикистана. Губернатор обратил отдельное внимание, что семьи находились в стране незаконно. В рамках следствия он попросил выяснить, как они оказались в регионе. «За его нарушение (российского закона.— “Ъ”) должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать. Оказываем всю возможную помощь нашим правоохранителям, чтобы следствие прошло быстро и наказание было неизбежным», — написал господин Шапша в Telegram-канале.

Сейчас, по словам губернатора, детей правоохранители поместили в центр содержания несовершеннолетних, а их родителей задержали. О каких конкретно учреждениях для несовершеннолетних идет речь — не уточняется.

В центрах временного содержания несовершеннолетних (ЦВСН) и спецучреждениях закрытого типа (СУЗВУТ) не могут содержаться дети младше 11 лет.