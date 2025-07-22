Воду отключат в Автозаводском районе больше чем на сутки из-за ремонта

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 23:00 25 июля до 2:00 27 июля ограничат подачу холодной и горячей воды из-за планового ремонта напорного канализационного коллектора. В связи с этим 26 июля для населения организуют подвоз воды, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С адресами подвоза воды жителям района можно ознакомиться на сайте горадминистрации. Кроме того, будет организован подвоз воды в социальные учреждения.

По информации «Эн+Тепло Волга», в зону действия коллектора попадает более 400 тыс. потребителей. Байпасные линии на запорной арматуре коллектора были установлены более 50 лет назад и полностью выработали ресурс. Ремонт будут вести круглосуточно силами около 40 специалистов и 10 единиц техники.

Галина Шамберина