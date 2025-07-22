Петростат: Реальная зарплата жителей Северной столицы составляет 104,2 тыс. рублей

Показатель реальной заработной платы петербуржцев по итогам мая 2025 года составил 104,2 тыс. рублей. Такие данные приводит Петростат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с маем 2024 года реальная заработная плата в городе увеличилась на 4,2%. В Ленинградской области в 2025 году этот показатель достиг 105,2 тыс. руб. (на 5,2% больше, чем в 2024-м).

В мае прошлого года средняя номинальная зарплата жителей Северной столицы находилась на уровне 104,4 тыс. руб. За год она выросла до 108,8 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург не попал в топ-10 регионов по доле работников с высокой зарплатой.

Дарья Астанина