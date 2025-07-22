Reuters: Трамп ищет альтернативу SpaceX для создания «Золотого купола»

Администрация президента США Дональда Трампа расширяет список потенциальных партнеров для создания противоракетной системы нового поколения «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на источники. Главным кандидатом на участие в проекте является компания SpaceX Илона Маска, но Белый дом ищет альтернативные варианты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Как отмечает Reuters, Пентагон и Белый дом начали изучать возможности контрактов с другими компаниями еще до ссоры Илона Маска и Дональда Трампа: тем самым власти хотели избежать чрезмерной зависимости от SpaceX. Переговоры ведутся с Project Kuiper — дочернее предприятие Amazon, созданное для развития спутниковой группировки. Пока проект запустил только 78 спутников из запланированных 3 тыс.

Обсуждается также участие в тендерах компаний Stoke Space, Rocket Lab. Переговоры ведутся с крупными оборонными подрядчиками — Northrop Grumman, Lockheed Martin и L3Harris. Собеседники Reuters подчеркнули, что с учетом опыта SpaceX в госзакупках и запуском более 9 тыс. спутников Starlink, компания все еще рассматривается как ключевой партнер для реализации основных частей проекта.

«Золотой купол» — система противоракетной обороны нового поколения, предусматривающая среди прочего выведение средств перехвата в космос для защиты всей территории США от всевозможных ракетных угроз. Дональд Трамп подписал указ о ее создании вскоре после вступления в должность президента США. Стоимость проекта оценивается в $175 млрд.

Лусине Баласян