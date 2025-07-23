Мэрия не решила квартирный вопрос

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска администрации Уфы к специализированному застройщику «Спецстройинвест». Мэрия взыскивала с девелопера пять квартир общей площадью 505 кв. м, расположенных в клубном доме «Выбор первых» на пересечении улицы Кирова и Айской. По мнению заявителя, обязанность передать жилые помещения возникла у компании в 2021 году, когда она получила право построить многоквартирный дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Уфы, установил суд, не исполнила свои обязательства перед застройщиком

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Администрация Уфы, установил суд, не исполнила свои обязательства перед застройщиком

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Мэрии Уфы не удалось получить пять квартир в клубном доме «Выбор первых», возведенном специализированным застройщиком «Спецстройинвест» на перекрестке улицы Кирова и Айской. Девелопер позиционировал этот объект как «элитный клубный дом в пяти минутах от исторического центра Уфы» «для роскошной жизни рядом с людьми, имеющими высокий статус, схожие интересы и уровень достатка».

Восьмиэтажный жилой комплекс «Выбор первых» был возведен по договору о реализации инвестиционного проекта, заключенному мэрией с девелопером в марте 2021 года. По его условиям застройщик должен был спроектировать и построить многоквартирный дом, а после передать в муниципальную собственность пять квартир в нем площадью от 86,7 до 115,8 кв. м. На администрацию в свою очередь возлагалась обязанность благоустроить территорию общего пользования, прилегающую к земельному участку под зданием, а также создать условия для строительства парковки рядом с ним.

ООО «Специализированный застройщик „Спецстройинвест“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2020 года. Уставный капитал — 3,7 млн руб. 90% доли в нем принадлежат АО «Спецстрой», 10% — АО «Центринвест». Структура акционеров не раскрывается, директором обоих АО и «Спецстройинвеста» является Айрат Исхаков. В 2024 году при выручке 658 млн руб. чистая прибыль составила 252 млн руб.

ЖК был сдан в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. По истечению предусмотренных в договоре 60 дней с момента завершения строительства «Спецстройинвест» квартиры не передал. При этом, как было установлено в суде, в начале июля прошлого года застройщик предлагал администрации принять жилье, на что получил ответ, что «данный вопрос прорабатывается со службами администрации на предмет их технического соответствия и возможности дальнейшего использования». В ноябре того же года мэрия выпустила постановление о приемке в муниципальную собственность квартир, а в декабре потребовала их у застройщика, но не добилась желаемого. В конце 2024 года был инициирован иск к «Спецстройинвесту» с тем же требованием.

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что отношения между мэрией и застройщиком должны регулироваться положениями Гражданского кодекса РФ о купле-продаже и о подряде, и подразумевали встречное исполнение обязательств. При этом администрация не благоустроила территорию — застройщик сделал это самостоятельно. При таких обстоятельствах передача муниципалитету квартир общей площадью 505,5 кв. м (стоимость, по данным сайта «Авито», составляет около 80 млн руб.) стала бы безвозмездной. Однако стоимость подарка, который могла бы принять мэрия, ограничена Гражданским кодексом 3 тыс. руб., указал суд.

Связаться с директором «Спецстройинвеста» Айратом Исхаковым вчера не удалось.

В мэрии Уфы на запрос оперативно не ответили.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев считает слабыми шансы на пересмотр дела.

«Суд корректно квалифицировал спорное правоотношение как смешанный договор, содержащий элементы купли-продажи будущей недвижимости и подряда, к которому применимы принципы встречного исполнения обязательств. Мэрия не исполнила обязательства по благоустройству территории и обеспечению условий для создания парковки. Более того, из представленных доказательств видно, что работы эти были выполнены самим застройщиком за свой счет, что подтверждается актами выполненных работ. Чтобы добиться пересмотра, надо доказать существенное нарушение норм материального или процессуального права, которые повлияли на исход дела. Но очевидно, что мэрия вряд ли найдет такие доказательства при очевидности невыполнения со своей стороны условий договора»,— прокомментировал юрист.

Наталья Балыкова