Четыре кандидата от «Новых людей» претендуют на 89 мандатов в Челябинской области

Четыре кандидата от партии «Новые люди» борются за 89 муниципальных мандатов в Челябинской области. Их участие охватывает десятки городов и округов региона в основном в центральной части и на юге. Информация опубликована на сайте регионального избиркома.

19-летняя Дарья Биктеева из Челябинска, участвует в 23 избирательных кампаниях. Ее ровесник Валентин Воробьев из Сатки претендует на мандаты в 21 муниципалитете. Также при поддержке «Новых людей» в более чем 20 муниципалитетах выдвинулись Роман Имсоква из Копейска (21 год) и Степан Елсуков из Трехгорного (20 лет).

Выборы в собрания депутатов городов и районов Челябинской области пройдут с 12 по 14 сентября. На 723 мандата претендуют 2 874 кандидата.

Согласно данным областной избирательной комиссии, наибольшее число кандидатов представляют «Единую Россию» — 721 человек. За ними следуют «Справедливая Россия» с 414 кандидатами, КПРФ с 141 кандидатом и ЛДПР с 222 кандидатами. Партия «Новые люди» выдвинула 428 кандидатов. Также в выборах примут участие представители Партии пенсионеров (два кандидата), Партии социальной защиты (один кандидат), партии «Родина» (один кандидат) и партии «Яблоко» (два кандидата). Кроме того, 942 человека решили баллотироваться в качестве самовыдвиженцев.