Ярославцам разрешили ходить в лес

В Ярославской области разрешено посещение лесов. Губернатор Михаил Евраев внес изменение в собственный указ от 11 июля, которым был введен особый противопожарный режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Противопожарный режим не отменяется, однако прекращает действовать абзац второй пункта два, которым запрещалось посещение лесов гражданами.

Остальные ограничения — разведение костров и выжигание травы — сохраняются. «Ъ-Ярославль» сообщал, что режим был установлен из-за жаркой и сухой погоды. Однако начиная с 21 июля в регионе идут дожди.

Антон Голицын