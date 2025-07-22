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Ярославцам разрешили ходить в лес

В Ярославской области разрешено посещение лесов. Губернатор Михаил Евраев внес изменение в собственный указ от 11 июля, которым был введен особый противопожарный режим.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Противопожарный режим не отменяется, однако прекращает действовать абзац второй пункта два, которым запрещалось посещение лесов гражданами.

Остальные ограничения — разведение костров и выжигание травы — сохраняются. «Ъ-Ярославль» сообщал, что режим был установлен из-за жаркой и сухой погоды. Однако начиная с 21 июля в регионе идут дожди.

Антон Голицын

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