Ярославцам разрешили ходить в лес
В Ярославской области разрешено посещение лесов. Губернатор Михаил Евраев внес изменение в собственный указ от 11 июля, которым был введен особый противопожарный режим.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Противопожарный режим не отменяется, однако прекращает действовать абзац второй пункта два, которым запрещалось посещение лесов гражданами.
Остальные ограничения — разведение костров и выжигание травы — сохраняются. «Ъ-Ярославль» сообщал, что режим был установлен из-за жаркой и сухой погоды. Однако начиная с 21 июля в регионе идут дожди.