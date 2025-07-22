Двое подростков ранены при обстреле в Белгородской области

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области украинский снаряд попал в частный дом. Из-под завалов удалось спасти женщину. Еще два подростка 16 и 17 лет, находившиеся рядом, получили ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Все пострадавшие госпитализированы в Краснояружскую ЦРБ. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, у одного из несовершеннолетних — тупая травма живота, у другого — рваная рана и перелом кисти.

Сегодня утром БПЛА ударил по автомобилю в хуторе Леоновка Валуйского округа. Пострадавший при ударе мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и множественные осколочные ранения спины, рук и ног. По словам господина Гладкова, он умер в реанимации.

Согласно утренней сводке губернатора, за сутки атакам ВСУ подверглись и другие населенные пункты в Валуйском округе и Краснояружском районе. Под удар также попали села, поселки и города в Волоконовском, Белгородском, Ракитянском районах и в Грайворонском и Шебекинском округах региона.