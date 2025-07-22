Российские туристы в Грузии тратят больше всех

По итогам января—июня 2025 года российские туристы потратили в Грузии $307,8 млн. Таким образом граждане РФ возглавили список интуристов по объему трат в республике. На втором месте — туристы из всех стран ЕС, потратившие в Грузии в первой половине текущего года $277,1 млн. Такие данные приводит Национальный (центральный) банк Грузии (НБГ). По информации НБГ, с января по июнь 2025 года общие доходы страны от въездного туризма в целом составили $1,971 млрд.

За первую половину 2025 года Грузию в туристических целях посетило свыше 580 тыс. россиян — это на 10% больше чем год назад. В основном граждане РФ отдыхают на черноморском побережье Аджарии. По числу прибытий в закавказскую республику россияне опередили гостей из Турции, Армении и Азербайджана. Всего же в первой половине текущего года Грузию посетило 2,27 млн туристов из разных стран, что на 14,5% больше чем за тот же период прошлого года.

По данным НБГ, которые приводит Interpressnews, по состоянию на 1 июля 2025 года 20% российских граждан, находящихся сейчас в Грузии, получили статус резидентов, поскольку живут в стране безвыездно больше двенадцати месяцев. Согласно грузинскому закону, все кто, находится в стране меньше года, считаются международными путешественниками и не обязаны регистрироваться в качестве резидентов.

Расходы резидентов не учитываются при подсчете доходов от туризма. Осенью 2022 года, когда в РФ была объявлена мобилизация, число российских граждан, переехавших на ПМЖ в Грузию (не считая туристов) достигло 100 тыс. человек, но с тех пор многие предпочли вернуться в Россию либо выехали в третьи страны.

В 2022 году многие российские IT-специалисты переехали в другие страны, в том числе в Грузию. Согласно информации НБГ, за последние два года IT-сектор вышел на первое место по росту среди всех секторов грузинской экономики благодаря именно российским специалистам по интернет-технологиям, которые зарегистрировали свои предприятия в Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси