Град, ливни и грозы ожидаются в Нижегородской области 22 и 23 июля

Грозы, ливни, град и ветер порывами до 15 м/с ожидаются местами по Нижегородской области 22 и 23 июля, сообщили в «Нижновэнерго» по данным Гидрометцентра. Энергетики готовятся работать в условиях непогоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Устранять последствия при необходимости будут 185 бригад. Подавать энергию в случае аварии готовы 234 резервных источника.

Специалисты призвали нижегородцев быть осторожными, не приближаться к оборванным проводам и сообщать о них в энергокомпанию или МЧС.

По данным Гидрометцентра, в Нижнем Новгороде на этой неделе дождь ожидается только во вторник и среду, температура воздуха в эти дни будет достигать +23°С. В четверг разогреет до +26°С, а в субботу градусники снова покажут +23°С.

Елена Ковалева