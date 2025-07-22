На Дону построили тепличный комплекс под 20 га черешни

«Агрофирма Донецкая долина» построила в Ростовской области тепличный комплекс под 20 га черешни в закрытом грунте. Об этом сообщили в пресс-службе центра агроаналитики со ссылкой на региональный минсельхоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Кроме того, черешню посадили на 2 га открытого грунта. На реализацию проекта потратили около 20 млн руб.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО «Агрофирма Донецкая долина» зарегистрировано в 2017 году. Основная отрасль - выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов. Выручка компании в прошлом году превысила 134 млн руб., чистая прибыль составила 38,3 млн руб.

Мария Хоперская