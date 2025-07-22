Компания из Марий Эл не выплачивала 58 работникам 20 млн рублей

В ходе проверки прокуратуры Йошкар-Олы выяснилось, что компания «Омега Софт» не выплачивала 58 работникам 20 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Установлено, что организация систематически нарушала сроки выплаты зарплат 58 сотрудникам. По версии прокуратуры, руководитель компании также не принимал мер к погашению задолженности.

Прокуратура внесла представление директору организации и направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы).

Диана Соловьёва