США выйдут из ЮНЕСКО в 2027 году

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила гендиректору ЮНЕСКО Одри Азулай, что дальнейшее участие страны в деятельности организации «не отвечает национальным интересам» Соединенных Штатов. США перестанут быть полноправным членом ЮНЕСКО с 31 декабря 2026 года.

«ЮНЕСКО занимается решением проблем, вызывающих разногласия в обществе и культуре, и уделяет чрезмерное внимание Целям устойчивого развития ООН — глобалистской идеологической повестке международного развития, которая противоречит нашей внешней политике ''Америка прежде всего''»,— сообщил Госдепартамент.

По утверждению ведомства, решение ЮНЕСКО принять Палестину в качестве члена организации «крайне проблематично», противоречит американской политике и способствует распространению «антиизраильской риторики».

4 февраля Дональд Трамп подписал указ о пересмотре членства США в ЮНЕСКО. Во время своего первого президентского срока он уже выходил из организации, однако в 2023 года Джо Байден восстановил членство США в ЮНЕСКО.

Лусине Баласян