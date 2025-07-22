Газировка с полезным эффектом

PepsiCo выпускает колу с пребиотиками, напиток поступит в продажу осенью, сообщили в компании. Это первое значительное изменение в рецепте классической газировки за последние 20 лет. По словам производителя, в нее добавят 3 гр. пребиотической клетчатки, в целом в одной банка будет содержаться 30 калорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PepsiCo Фото: PepsiCo

Состав новой Pepsi может вызвать интерес со стороны более внимательных к здоровью потребителей, считает врач-диетолог Дарья Русакова. В то же время, по ее словам, ожидать какой-либо пользы от напитка не стоит: «Давайте разберем более подробно, что же внутри. Это натуральный пребиотик инулин, пищевые волокна из цикория. Стоит сказать, что 4 гр. инулина покрывают всего лишь 13% суточной нормы клетчатки, поэтому, чтобы действительно была какая-то польза для кишечника, требуется выпить не одну баночку, а несколько. Сахар тоже заменили на натуральный подсластитель из растения стевия и аллюлозу. Они относительно безопасны. Сам продукт низкокалорийный, подходит для людей, которые не могут по каким-то причинам отказаться от газировки, но хотят похудеть. При этом инулин в большом количестве может вызывать вздутие, диарею. Об этом нужно помнить, когда вы выпиваете много такой газировки.

Аллюлоза на 70% слаще, чем сахар, что может усиливать тягу к сладкому, а не снижать ее. С сахарозаменителями надо быть очень аккуратным».

Новый напиток компания выпускает на фоне интереса к пребиотическим газировкам. На фоне падающей доли потребления таких продуктов в США популярность набирают варианты с пребиотиками от производителей Poppi и Olipop, сообщает CNBC. По словам наблюдателей, PepsiCo обращается к трендам на здоровый образ жизни из-за падения своих продаж в Америке. Во втором квартале этого года они снизились на 2% в годовом выражении. В мае компания приобрела фирму Poppi, сделку оценили почти в $2 млрд. По данным Bloomberg, корпорация планировала выпустить пребиотическую газировку под отдельным брендом, но позже отказалась от идеи. Выход компании на рынок в большей степени имиджевый и не предполагает успеха нового продукта, считает член Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Муразанов: «На рынке давным-давно присутствуют молочные продукты, есть и пребиотики, и пробиотики. Другая история с газировкой. Сейчас только ленивый не знает про воздействие сахара на организм.

Видимо, это попытка реабилитации напитков, которые, по сути, больше вредят, чем приносят пользу.

Ход с добавлением пробиотиков связан со стремлением снизить ощущение ущерба или наносимого вреда от продукта. Культура интеграции работы с нашей микробиотой путем добавления пробиотиков и пребиотиков давно существует. Так что в первое время, вероятнее всего, реакция 10-15% аудитории будет положительной, как и в аналогичных случаях. При этом я сомневаюсь, что эта идея проникнет в масс-маркет. Скорее, в рамках потребления той или иной марки покупатели могут отреагировать определенным образом. Но, в общем и целом, если взять любителей, допустим, газированных сладких напитков, продуктов с какими-то добавками, то возникнет эффект лечебно-столовой воды. То есть по мере того, как мы уходим в лечебный сегмент, объем потребления сокращается. Чем более специфический продукт, тем уже ниша».

Ранее на рынок пребиотиков вышла компания Сoca-Cola, которая представила газировку Simply Pop. По оценкам сервиса Marketing Dive, рынок таких напитков за семь лет вырастет до $3,5 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов