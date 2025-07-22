Лавров назвал «международным оборзением» отношение стран ЕС к России

Глава МИД России Сергей Лавров описал каламбуром ситуацию в международных отношениях Европы и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сейчас, когда Европа остервенела, они сейчас являются частью "международного оборзения" по отношению к Российской Федерации», — сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

По словам господина Лаврова, страны ЕС «в духе геббельсовской пропаганды» внушают своему населению, что Россия опасна и может в ближайшее время напасть на Европу. Лидеры западных стран игнорируют собственные проблемы в экономике, социальной сфере, и направляют все силы на милитаризацию, добавил глава МИД России.