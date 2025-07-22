В Свердловской области презентовали проект «Платформа роста»

Презентация федерального проекта «Платформа роста» прошла в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. В рамках мероприятия была организована выставка 16 уральских брендов, который представили свою продукцию — от одежды до целебных грибов, ароматических масел и чая. В презентации принял участие исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин во время осмотра выставки

Фото: Сергей Зубарев Исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин во время осмотра выставки

Фото: Сергей Зубарев

«Платформа роста» — комплексная программа поддержки предпринимателей, запущенная в декабре 2024 года компанией Wildberries&Russ (РВБ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Ее цель — повысить объемы производства локальных товаров. Участники программы должны соответствовать определенным требованиям: работать под собственной торговой маркой, иметь зарегистрированный торговый знак, товары должны выпускаться преимущественно в России. Они получают доступ к различным инструментам для создания и продвижения своих продуктов. Каждые три месяца специалисты «Платформы роста» сверяют результаты предприятия и по итогам принимают решение о продолжении участия в проекте.

Сейчас программа распространяется на 22 региона России, более 400 предпринимателей заявили о желании участвовать в программе поддержки. До конца года планируется увеличить количество поддерживаемых локальных брендов до 1 тыс. предприятий из 40 регионов.

В Свердловской области реализация программы началась с 29 апреля. «Мы видим проседающие ниши и, безусловно, помогаем при помощи разных инструментов. В том числе и раскручиваем франшизу»,— рассказал на презентации заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Сергей Зубарев