Бывший депутат заксобрания Прикамья взыскал с МВД один рубль за волокиту

Пермский краевой суд удовлетворил административный иск экс-депутата законодательного собрания Константина Окунева к УМВД Перми и Минфину РФ. Как сообщает телеграм-канал адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры», господин Окунев являлся потерпевшим по уголовному делу о клевете с использованием сети Интернет. Неустановленный пользователь соцсети «ВКонтакте» распространил о нем ложные сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Окунев.

Фото: соцсеть Константина Окунева Константин Окунев.

Фото: соцсеть Константина Окунева

В сообщении говорится, что за период расследования дела сотрудники МВД не провели ряд действий по установлению обстоятельств совершенного преступления. В частности, не отправили корректный запрос во «ВКонтакте». В результате дело было прекращено за истечением сроков давности, виновное лицо так и не было привлечено к уголовной ответственности.

Требования о взыскании символической компенсации в размере 1 руб. были удовлетворены в полном объеме.