Трое ижевчан обвинены в нелегальном обналичивании 62 млн рублей

Троих жителей Ижевска обвинили в нелегальном обналичивании более 62 млн руб. через фирмы—однодневки, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие считает, что с сентября 2020-го по март 2021 года обвиняемые предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств через фирмы—однодневки. Деньги предполагаемые подельники выводили в наличные оборот и отдавали заказчикам, оставляя себе 12%.Наложен арест на имущество и денежные средства общей стоимостью более 11,6 млн руб. Утверждено обвинительное заключение. Материалы дела переданы в суд.