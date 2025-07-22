В Перми началось строительство нового участка улицы Строителей

В Перми стартовало возведение очередного участка улицы Строителей — от улицы Малкова до шоссе Космонавтов. Новый этап включает строительство новой дороги и реконструкцию путепровода по шоссе Космонавтов. Завершить работы на участке планируется в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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На участке строительства новой дороги подрядчики переустраивают инженерные коммуникации: канализацию, водоснабжение, газопровод и теплосеть. Параллельно ведется строительство основания будущей дороги — всех ее конструктивных слоев. Проектом также предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, установка освещения, водоотводной системы с проезжей части и новой ливневой канализации.

Вдоль новой дороги появится семь новых остановочных площадок с павильонами, из них шесть будут сделаны для перспективных автобусных маршрутов. Остановку «Манеж “Спартак”» обновят, а также установят аналогичную на другой стороне шоссе Космонавтов. Вдоль дороги появятся шумозащитные экраны — в районе жилой застройки и у школы №120, под них уже устанавливают фундамент. С трассы обустроят несколько съездов — на улицы Малкова, Вавилова, Рабочую, а также развязку в районе пересечения с шоссе Космонавтов и отворот на «Морион».

Началась подготовка к реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов. «Увеличим высоту моста более чем в два раза — с 2,2 до 5,5 м, а ширину — с четырех до шести полос. После реконструкции путепровод станет доступен для проезда под ним не только легкового транспорта, но и габаритного»,— сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.