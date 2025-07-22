Прокуратура проверяет детсад в Уфе на ненадлежащие методы воспитания

Прокуратура Башкирии проводит проверку информации о ненадлежащих методах воспитания в частном детсаду в уфимском селе Нагаево, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время мониторинга соцсетей была обнаружена публикация о том, что в детсаду трехлетнего ребенка били по рукам за непослушание.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, изучит видеозаписи с камер наблюдения, оценит действия руководства, воспитателей и других сотрудников детсада, отметили в ведомстве.

Майя Иванова