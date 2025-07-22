Зарядные станции для электромобилей в Москве станут платными

С 23 июля московские зарядные станции для электромобилей переводятся в платный режим, сообщили в столичном дептрансе. Тариф составит от 15 до 20 кВт•ч в зависимости от типа и мощности зарядки.

Всего в Москве действует более 3,2 тыс. зарядных станций, в том числе принадлежащих частным компаниям и установленных в рамках проекта «Энергия Москвы» (его курирует транспортный комплекс города). В декабре 2024 года столичный дептранс сообщил о постепенном переводе всех станций в платный режим. Сначала это коснулось 39 объектов, затем их перечень расширился до 120. С 23 июля все 350 городских станций будут платными.

В департаменте пояснили, что перевод всех станций в платный режим позволит властям устанавливать ежегодно по 500 новый станций, привлекая в проект дополнительные инвестиции.

Полина Мотызлевская