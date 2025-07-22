Жительницу Тольятти обвинили в организации азартных игр

В Тольятти в суд направлено уголовное дело местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом сообщили сегодня в СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По версии следствия, не позднее января 2025 года женщина организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в помещении, расположенном на улице Дзержинского.

В областной прокуратуре уточнили, что незаконная деятельность игрового клуба была пресечена работниками полиции 14 апреля 2025 года.

«В ходе проведения обыска были обнаружены предметы, с помощью которых осуществлялся выход в интернет для проведения азартных игр, компьютеры, маршрутизаторы, а также другие предметы, имеющие значение для следствия»,— пояснили следователи.

Алексей Алексеев